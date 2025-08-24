Κρήτη: Συνελήφθη 19χρονη για ενδοοικογενειακό επεισόδιο - Διαπληκτίστηκε με 26χρονο

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σητείας στην Κρήτη, όταν 19χρονη είχε έντονο διαπληκτισμό με 26χρονο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Σητείας ενημερώθηκε για έναν έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα σε μία 19χρονη και έναν 26χρονο με καταγωγή από την Γαλλία, σε κατάστημα εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.

Η 19χρονη συνελήφθη από τα στελέχη του λιμενικού για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την ενδοοικογενειακή βία.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Σητείας.

Διαβάστε επίσης