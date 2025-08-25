Μηχανική βλάβη στο πλοίο Flying Dolphin XIX από Αίγινα προς Πειραιά: Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

Aπρόοπτο στο αποψινό (25/08) δρομολόγιο του Flying Dolphin XIX από Αίγινα προς Πειραιά, με 181 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από εμπλοκή αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης, ενώ το Flying Dolphin XIX έπλεε από την Αίγινα προς τον Πειραιά.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και τον Πειραιά.

Το Flying Dolphin XIX πλέει προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να ζητήσει συνδρομή, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Στο σημείο σπεύδει πλωτό του Λιμενικού.

Αυτήν την ώρα, το πλοίο ρυμουλκείται από το ρυμουλκό SVS II με τη συνοδεία του πλωτού, προς το λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.