Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου, καθώς ο 40χρονος, ένας από τους δύο εγκαυματίες της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 40χρονος είχε μόλις χθες το βράδυ μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, ωστόσο ο οργανισμός του δεν άντεξε, σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Α.Ο Θερίσσου με ανάρτηση στο Facebook.

Την ίδια στιγμή, τη δική της μάχη δίνει η έτερη εγκαυματίας, η 36χρονη Μαρία, που νοσηλεύεται επίσης στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι προσευχές όλων συνοδεύουν τον αγώνα της, ενώ συγκλονιστική ήταν η κινητοποίηση της κοινωνίας του Ηρακλείου, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση της οικογένειας της νεαρής κοπέλας, προσφέροντάς της αίμα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.