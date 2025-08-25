Ηράκλειο: Στο Θριάσιο και ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Η ώρα της αεροδιακομιδής του 40χρονου Νίκου στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (25/08).

Οι γιατροί, εξάλλου, που παρακολουθούσαν τον άτυχο άνδρα στο ΠΑΓΝΗ περίμεναν να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του ώστε να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή σωτηρίας και ελπίδας με την 36χρονη Μαρία, την έτερη εγκαυματία της φωτιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην Αμμουδάρα.

Για την κοπέλα, η προσφορά ζωής φίλων και συγγενών της ήταν συγκινητική. Η κινητοποίηση των οικείων της, και απλού κόσμου, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση να δώσουν αίμα, ήταν συγκλονιστική, καλύπτοντας προς το παρόν τις αυξημένες ανάγκες, όπως μετέδωσε το cretalive.gr.