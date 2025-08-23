Ηράκλειο: Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ δύο άτομα - Εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια

Διασωληνωμένοι και με σοβαρά εγκάυματα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ η γυναίκα και ο άνδρας που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου στην Κρήτη, την ώρα που ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Παρασκευής (22/08).

Οι φλόγες ξέσπασαν στον χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου, μέσα στον οποίο βρίσκονταν τα δυο άτομα, που εγκλωβίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα.

Στον τόπο του συμβάντος έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα δύο άτομα ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Διαβάστε επίσης