Κρήτη: Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν τέσσερις νεαρές κοπέλες για να κλέψουν κατάστημα στα Χανιά

Θρασύτατες αλλά και ιδιαίτερα άνετες εμφανίστηκαν τέσσερις κοπέλες που χθες το βράδυ προσέγγισαν τουριστικό κατάστημα στην οδό Κονδυλάκη, στα Χανιά, και κατάφεραν με ένα ιδιαίτερο τέχνασμα να κλέψουν ένα πουκάμισο.

Βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr καταγράφει καρέ – καρέ τον τρόπο δράσης τους: Μία από τις κοπέλες επιλέγει το συγκεκριμένο ρούχο, το πιάνει και το περιεργάζεται, όπως θα έκανε κάθε πελάτης που σκέφτεται αν θα το αγοράσει.

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιπες τρεις την πλησιάζουν. Δύο στέκονται δίπλα της προσποιούμενες ότι κοιτούν άλλα προϊόντα, ενώ μια ακόμη μπαίνει στην κουβέντα, σχηματίζοντας ένα «τείχος» γύρω της. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πρώτη κοπέλα βρίσκει την ευκαιρία, βάζει το πουκάμισο στην τσάντα της και απομακρύνεται ανενόχλητη.