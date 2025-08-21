Κρήτη: Άγρια συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Νέας Αλικαρνασού - 25χρονος στο νοσοκομείο

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/8) στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν τρεις κρατούμενοι αραβικής καταγωγής συνεπλάκησαν μέσα στο κελί τους. Για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, ο καβγάς εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, με αποτέλεσμα ένας 25χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς υπέστη κατάγματα στα χέρια από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Οι δύο συγκρατούμενοί του μεταφέρθηκαν άμεσα στην απομόνωση, ενώ σε έλεγχο που έγινε το πρωί στο κελί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια όπλα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές του Ηρακλείου.