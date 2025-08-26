Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, στελέχη του Λιμενικού που πραγματοποιούσαν ελέγχους εντόπισαν ταξί, μέσα στο οποίο ο 58χρονος οδηγός του είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 58χρονος κατέληξε.

Η σορός του θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.