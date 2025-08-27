«Θερίζει» η ξηρασία στην Καστοριά - Στέρεψε η κοίτη του Αλιάκμονα

«Κόκκινο» χτυπάει η ξηρασία στη χώρα μας με τα σημάδια της να είναι ανησυχητικά εμφανή σε πολλά σημεία, ιδίως στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα, εκεί που λευκές κροκάλες και στεγνή γη είναι ό,τι απέμεινε από την πιο πλούσια σε νερά περιοχή.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος περίθαλψης της εταιρείας περιβάλλοντος Καστοριάς, εξηγεί ότι το ποτάμι πηγάζει από τα βουνά Γράμμο και Βόιο και καταλήγει στον Θερμαϊκό κόλπο. Όταν εκδηλώνονται ραγδαίες βροχοπτώσεις το νερό δεν μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος και να αποθηκευτεί στον υδροφόρο ορίζοντα.

Κάποια παραποτάμια του Αλιάκμονα τον προμηθεύουν με λίγο νερό. Η στάθμη του ποταμού επηρεάζεται από τις ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις και τα χιόνια στα βουνά, έχοντας αυξημένη ροή τους χειμερινούς μήνες και το καλοκαίρι. Μετά τον Αύγουστο πέφτουν οι παροχές νερού και αν δεν υπάρξουν χιόνια και καλές βροχοπτώσεις τον χειμώνα τότε αυτό που θα ακολουθήσει δεν θα έχει επιστροφή, προειδοποιεί ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Όποια ψάρια υπήρχαν στην κοίτη του ποταμού χάθηκαν και τα πουλιά που σύχναζαν στις όχθες φεύγουν, όπως και τα ζώα. Αυτό έχει τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες. Το ίδιο θα υποφέρουν και οι καλλιέργειες από την μείωση των βροχοπτώσεων και μαζί τους οι αγρότες και ολόκληρος ο πληθυσμός.

Το τοπίο αλλάζει δραματικά χρόνο με τον χρόνο και μεμονωμένες παρεμβάσεις δεν μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Το πρόβλημα του νερού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανά περιφέρεια ή ανά νομό. Μόνο ένας γενικός στρατηγικός σχεδιασμός με μια επιβλέπουσα αρχή μπορεί να δώσει λύση όσο είναι εφικτό.

