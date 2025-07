Μεσόγειος: Ξηρασία ρεκόρ καταγράφηκε στις αρχές Ιουλίου - Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία για την Ευρώπη

?#Drought conditions worsened across central & eastern Europe in late June.



Alert levels in ?? Ukraine, ?? Hungary, the Balkans, Türkiye ?? & parts of ?? ?? ??.



⚠️Prolonged drought persists in the SE Mediterranean, Middle East & N. Africa.



More: https://t.co/kIKfkLH5si pic.twitter.com/dDN4e7m3n9