Ηράκλειο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον ελλιμενισμό του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συνθήματα υπέρ της Παλαιστινής πραγματοποιεί ομάδα πολιτών με φόντο την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που φέρνει περίπου 1.600 Ισραηλινούς στο Ηράκλειο. Ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στον χώρο στάθμευσης του Λούνα Παρκ «Κατερίνα», ενώ ισχυρή είναι η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ.. «Μαζί με τον κόσμο του αγώνα της πόλης μας, να δείξουμε τα αντανακλαστικά μας και να πούμε για άλλη μια φορά πως η Κρήτη λέει όχι στη γενοκτονία», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση σύμφωνα με το creta24.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη κινητοποίηση, με στιγμές έντασης και επεισόδια, είχε πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιουλίου και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.