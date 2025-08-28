Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου

Ο 76χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου
Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί της Πέμπτης (28/08) στην Έδεσσα ο 76χρονος, που φέρεται να σκότωσε με καραμπίνα 72χρονο συγχωριανό του στη Σκύδρα, επειδή όπως ισχυρίζεται, έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του.

Ο 76χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ο 76χρονος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον 72χρονο συγχωριανό του, καθώς όπως ισχυρίστηκε του έκλεβε ασήμαντα αντικείμενα, όπως ροδάκινα, ξύλα.

Επί δύο ώρες εξηγούσε τι έγινε την 16η Αυγούστου όταν συναντήθηκε με τον 72χρονο σε αγροτική περιοχή της Δάφνης Πέλλας και τότε τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, επιβεβαιώνοντας ότι τον σκότωσε και μία φορά στο κεφάλι. Στην απολογία του ο 76χρονος, είπε επίσης ότι πήρε από το θύμα, από τις τσέπες του 1.770 ευρώ που είχε τα οποία επέστρεψε όταν παραδόθηκε στην αστυνομία, αφού προηγουμένως οι αρχές είχαν βρει τη σορό του 72χρονου πεταμένη σε παράνομη χωματερή σε αγροτική περιοχή της Δάφνης.

Ο συνήγορος του 76χρονου ζήτησε από την ανακρίτρια να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

