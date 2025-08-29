Τέμπη: Καμία ένδειξη φωτιάς στην καμπίνα της εξωτερικής αμαξοστοιχίας

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την τραγωδία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή έξι μήνες μετά την αυτοψία στο Κουλούρι.

Το νέο πόρισμα διαψεύδει τις υποθέσεις για ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έρχεται να αντικρούσει προηγούμενα πορίσματα και αναφορές τεχνικών συμβούλων οικογενειών θυμάτων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ΔΑΕΕ, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας παρουσιάζει στρεβλώσεις από τη σύγκρουση, αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ούτε στο εξωτερικό αλλά ούτε στο εσωτερικό της καμπίνας.

Την ίδια περίοδο, είχε πραγματοποιηθεί και ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο - μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε το σημείο στο Κουλούρι όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το πόρισμά του, οι υλικές αλλοιώσεις στη δεύτερη καμπίνα οφείλονται αποκλειστικά στη σύγκρουση, και όχι σε έκρηξη ή πυρκαγιά, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα της ΔΑΕΕ.