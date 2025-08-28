Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία
Στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Όπως αναφέρει το larissanet,gr, στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δε φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Θυμίζουμε πως στο τέλος Φεβρουαρίου μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών(ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για το δυστύχημα στα Τέμπη

Η Ε.Δ.Α.Π.Ο. (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών) με ένα δεκάλεπτο βίντεο βάζει σε μια σειρά τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος ώστε να έχει μια βάση για την κατανόηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο τεχνικός σύμβουλος Κώστας Λακαφώσης ο οποίος αναφέρεται στα όσα προηγήθηκαν του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λακαφώση από τους 57 νεκρούς τουλάχιστον οι 5 έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε ακριβώς μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα περιπολικά, τα σωστικά συνεργεία αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις άρχισαν να καταφθάνουν στο σημείο της τραγωδίας 18 λεπτά μετά τη μοιραία σύγκρουση, όταν, δηλαδή, όσοι ήταν ζωντανοί, είχαν ήδη διασωθεί.

Παράλληλα, ο Κώστας Λακαφώσης εξήγησε το μοιραίο λάθος του σταθμάρχη καθώς επίσης είπε και γιατί δεν λειτούργησε μια σειρά από μηχανισμούς ελέγχου και αποτροπής πιθανής σύγκρουσης, από τη φωτοσήμανση μέχρι τους ασυρμάτους και το σύστημα tetra που ήταν εκτός λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα ήταν ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας, όταν μπήκε ανάποδα στη γραμμή προς Θεσσαλονίκη, επειδή ο σταθμάρχης στη Λάρισα δεν είχε γυρίσει το κλειδί, να μην ακούσει ή να μην μπορούσε να ακούσει μέσω ασυρμάτου ότι ο μηχανοδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε ξεκινήσει ώρα πριν από τον σταθμό στους Νέους Πόρους με κατεύθυνση προς τη Λάρισα.

Δείτε το σχετικό βίντεο

