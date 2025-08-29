Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία - Εν αναμονή των ημερομηνιών για τη δίκη

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

H ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποιήθηκε στους αντίκλητους δικηγόρους, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την τραγωδία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή έξι μήνες μετά την αυτοψία στο Κουλούρι.

Το νέο πόρισμα διαψεύδει τις υποθέσεις για ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έρχεται να αντικρούσει προηγούμενα πορίσματα και αναφορές τεχνικών συμβούλων οικογενειών θυμάτων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της ΔΑΕΕ, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας παρουσιάζει στρεβλώσεις από τη σύγκρουση, αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ούτε στο εξωτερικό αλλά ούτε στο εσωτερικό της καμπίνας.