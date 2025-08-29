Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 48χρονος άνδρας
Νεκρός βρέθηκε 48χρονος άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, το μεσημέρι στην Πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 15:30 από το ΕΚΑΒ για τον άνδρα, ο οποίος είχε ήδη καταλήξει. Ο θάνατός του, όπως επισημαίνεται από τις αρχές, θεωρείται αιφνίδιος.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
