Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 48χρονος άνδρας

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου

Νεκρός βρέθηκε 48χρονος άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, το μεσημέρι στην Πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 15:30 από το ΕΚΑΒ για τον άνδρα, ο οποίος είχε ήδη καταλήξει. Ο θάνατός του, όπως επισημαίνεται από τις αρχές, θεωρείται αιφνίδιος.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

