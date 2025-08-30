Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 76χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν

Εντοπίστηκε η αγνοούμενη κολυμβήτρια στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη, από την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 76χρονη αλλοδαπή κολυμβήτρια από ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος».

Το Λιμενικό είχε ειδοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης για την 76χρονη γυναίκα από τη Σερβία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στον Θερμαϊκό Κόλπο. Στις έρευνες συμμετείχαν περιπολικά σκάφη και ελικόπτερο, ενώ στη συνδρομή κλήθηκαν και εθελοντές. Συγκεκριμένα, στη διάσωση συνέβαλαν το διασωστικό σκάφος «Όντιν» της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και μέλη της ΟΦΚΑΘ.

Η γυναίκα, σε ηλικία 76 ετών και σερβικής υπηκοότητας, είχε εθεαθεί για τελευταία φορά στην περιοχή του ΠΙΚΠΑ.