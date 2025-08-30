Συναγερμός στη Λάρισα: Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μακρυχώρι - Βίντεο
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε το Σάββατο (30/08) στη Λάρισα για πυρκαγιά που ξέσπασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε σπίτι μέσα στο χωριό Μακρυχώρι του δήμου Τεμπών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.
Επί τόπου έσπευσαν 9 οχήματα, ενώ 18 άνδρες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο σπίτι διέμενε μία γυναίκα, ενώ η φωτιά κατά τις πρώτες εκτιμήσεις φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα. Ευτυχώς η γυναίκα απομακρύνθηκε εγκαίρως από το φλεγόμενο οίκημα.
