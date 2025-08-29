Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν ένας εργαζόμενος σε διάβαση σιδηροδρομικών γραμμών επί της οδού Βόλου αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Πολίτες που αντιλήφθηκαν το γεγονός ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια, σύμφωνα με το Larissanet.gr.

Οι προσπάθειες των διασωστών να κρατήσουν τον άνδρα στη ζωή ήταν συνεχείς, καθώς τα πρώτα στοιχεία έδειχναν πως είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, δυστυχώς ο άνδρας, περίπου 63 ετών, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.