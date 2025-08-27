Λάρισα: Επίθεση επτά ανηλίκων σε 17χρονο - Του άρπαξαν χρυσή αλυσίδα

Θύμα επίθεσης με κίνητρο τη ληστεία έπεσε 17χρονος από ομάδα επτά ανηλίκων σε περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με το Onlarissa, το περιστατικό έγινε στην περιοχή Φρούριο, το βράδυ της Δευτέρας και με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο νεαρός βρισκόταν με δύο φίλους του όταν περικυκλώθηκε από ομάδα επτά ατόμων.

Η επίθεση των ανηλίκων ήταν αστραπιαία με έναν από τους δράστεςνα τον χτυπά στο πρόσωπο, ενώ ένας δεύτερος άρπαξε την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια ληστεία που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κεντρική πλατεία, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου επίσης ανήλικος έπεσε θύμα συνομηλίκων του, αυτή τη φορά χάνοντας ένα μικροποσό που είχε πάνω του για την έξοδό του.