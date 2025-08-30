Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα

Οι παρακάτω μεταβολές δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς βρίσκονται σε ισχύ από το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ:

Αυτό το Σαββατοκύριακο:

Σάββατο 30 Αυγούστου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 915 έως τις 14:00 λόγω εργασιών επί της οδού Λακωνίας στο Δήμο Πειραιά

Σάββατο 30 Αυγούστου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 227 έως τις 15:00 λόγω εργασιών επί της οδού Δημοφώντος στο Δήμο Αθηναίων

Σάββατο 30 Αυγούστου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 046 έως τις 18:00 λόγω εργασιών επί της οδού Σοφίας Σλήμαν στο Δήμο Αθηναίων

Έως και Σάββατο 30 Αυγούστου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 843 και Τρόλεϊ 17, λόγω εργασιών στην οδό Δερβενακίων, του Δήμου Πειραιά

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις μεταβολές δρομολογίων στην εφαρμογή OASA Telematics του ΟΑΣΑ

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα:

Κυριακή 30 Αυγούστου και Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 732, 790 λόγω εκδηλώσεων στον Ι.Ν. Αγίου Μελετίου επί της οδού Β. Ηπείρου στο Δήμο Αθηναίων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Από Δευτέρα 28 Ιουλίου έως και Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου: Τροποποίηση διαδρομής γραμμών Τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 11, 15 λόγω έργων επί της οδού Πατησίων στο Δήμο Αθηναίων

Μέχρι το Σεπτέμβριο:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Από 15 Ιουλίου έως και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου: Τροποποίηση διαδρομής γραμμών Τρόλεϊ 19, 19Β λόγω έργων στον παράδρομο της Λ. Κηφισίας στο Δήμο Χαλανδρίου

Από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 447 μεταξύ 7:30-17:30 λόγω έργων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο Δήμο Βριλησσίων

Από Δευτέρα 2 Ιουνίου έως και Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου: Προσωρινή μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 730 λόγω εργασιών επί της οδού Μπαρουξή του Δήμου Περιστερίου

Από Παρασκευή 20 Ιουνίου έως και Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου: Προσωρινή μεταφορά αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών 904, 300 στο Δήμο Πειραιά

Μέχρι τον Οκτώβριο:

Από 1 Αυγούστου έως και 10 Οκτωβρίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 040, 130, 217, 229, 860, Α1, Β1, Χ96 και γραμμής Τρόλεϊ 1 λόγω εργασιών στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος στους Δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας

Από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 έως και 15 Οκτωβρίου 2025: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 209 και των γραμμών τρόλεϊ 2, 4 και 11 λόγω έργων επί της Λεωφ. Βασ. Όλγας, στο Δήμο Αθηναίων

Από Δευτέρα 28 Απριλίου έως και 28 Οκτωβρίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 817, 845, 861, 861Β, 862, 863, 864, 871, 871Τ, 876, 878, 879, 421 λόγω έργων επί της οδού Παγκάλου στο Δήμο Ελευσίνας

Μέχρι αργότερα/επ’ αόριστον:

Από 16 Ιανουαρίου 2025 έως και 20 Μαΐου 2026: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 120, 309, 330 λόγω έργων επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Δήμο Κρωπίας

Από Παρασκευή 20 Ιουνίου και μέχρι νεοτέρας: Προσωρινή μεταφορά Αφετηρίας και τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 112 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Από 20 Μαρτίου και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 522 λόγω έργων επί της οδού Ποταμού στις Αδάμες

Από 14 Οκτωβρίου 2024 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 035, 046 και γραμμής Τρόλεϊ 15 λόγω έργων επί των οδών Μουστοξύδη και Λ. Αλεξάνδρας στο Δήμο Αθηναίων

Από 5 Απριλίου 2024 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής γραμμής Τρόλεϊ 2 λόγω εργασιών επί τη Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στο Δήμο Καισαριανής

Με πληροφορίες από athenstransport.com