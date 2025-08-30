Γιάννης Καιροφύλας: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής

Νέα απώλεια για τη δημοσιογραφική οικογένεια, καθώς έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής, Γιάννης Καιροφύλας, με την ΕΣΗΕΑ να αποχαιρετά τον συνάδερφο.

Ο Γιάννης Καιροφύλας γεννήθηκε το 1927 και έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία για την ιστορία της Αθήνας. Η ιστορική του έρευνα εντοπίστηκε στην ιστορία της Αθήνας από το 1834 που έγινε πρωτεύουσα μέχρι την σύγχρονη εποχή.

Από το 1951, εργαζόταν ως συντάκτης και ως ιστορικός ερευνητής, σε αθηναϊκές εφημερίδες, και έγραφε κείμενα για θεατρικές εκπομπές του ραδιοφώνου στο τότε ΕΙΡ.

Τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών για τη συμβολή του στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης.