Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του 18χρονου Νίκου Παλάσκα, ο οποίος κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής σε πάρκο του Βόλου, όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του. Παρά την άμεση κινητοποίηση το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Η αδελφή του Κωνσταντίνα τον αποχαιρετά με μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές στα social media:

«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δεν θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ’ αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας.

Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος».

Ο 18χρονος ήταν γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου, Αργύρη Παλάσκα.

Ο άτυχος νέος βρισκόταν με φίλους του στο πάρκο, όταν έχασε τις αισθήσεις του, γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο 18χρονος υπέστη έμφραγμα. Ωστόσο, για τα ακριβή αίτια του θανάτου του διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή, που θα διενεργηθεί τη Δευτέρα, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ολυμπιακού Βόλου

Ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 Σάκης Τζήμας εκφράζει την βαθιά θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια του Νίκου Παλάσκα υιού του γυμναστή της ομάδας μας Αργύρη Παλάσκα.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού Βόλου συλλυπείται τους συγγενείς του αδικοχομένου νέου και τους εύχεται να αντλήσουν την δύναμη να συμπαρασταθεί ο ένας στον άλλο.

Σε ένδειξη πένθους οι προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο φιλικοί αγώνες των ομάδων Α και Β αναβάλλονται.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.