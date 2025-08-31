Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών μετά τη δίμηνη νοσηλεία της σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, δίνοντας γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν κόρη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Κώστα Ζαχαράκη. Ξεκίνησε να εργάζεται ως επιμελήτρια και υπεύθυνη ενημερωτικών εκπομπών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης (TV100).

Μεταπήδησε στα Οικονομικά και εργάστηκε ως υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ τελευταία είχε θέση ευθύνης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Την είδηση του θανάτου της Κατερίνας Ζαχαράκη έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος του ΣKΑΪ Χρήστος Νικολαϊδης.

«Αντίο γλυκιά Κατερίνα μας!

Καλό ταξίδι στο φως! Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη!

Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία!

Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου!

Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου», έγραψε.