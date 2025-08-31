Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές
Ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου προχώρησαν σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου, στη σύλληψη ενός άνδρα για πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Μάλια.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.
