Ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου προχώρησαν σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου, στη σύλληψη ενός άνδρα για πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Μάλια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.