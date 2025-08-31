Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει στη Νέα Νικόπολη - Επιχειρεί και εναέριο μέσο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κοζάνη το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου.
Πρόκειται για φωτιά που καίει στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
