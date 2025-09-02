Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Συναγερμός σήμανε στην Κηφισίας λίγο μετά τις 17:00, όταν ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην κάθοδο στο ύψος της Καποδιστρίου.

Υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο σημείο βρίσκονται τροχαία και πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με την τροχαία δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός από τη φωτιά.

Την ίδια ώρα καθυστερήσεις σημειώνονται από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι.