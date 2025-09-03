Αγρίνιο: 57χρονος έφυγε από το καφενείο, πήγε σπίτι πήρε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα σε χωριό στην Στράτο, όταν ένας 57χρονος αποχώρησε από καφενείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με κυνηγετικό όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, ο άνδρας αφού αποχώρησε από το καφενείο του χωριού, πήγε στο σπίτι του, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Οι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, και σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία.