Αγρίνιο: 57χρονος έφυγε από το καφενείο, πήγε σπίτι πήρε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα
Οι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, και σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα σε χωριό στην Στράτο, όταν ένας 57χρονος αποχώρησε από καφενείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με κυνηγετικό όπλο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9).
Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, ο άνδρας αφού αποχώρησε από το καφενείο του χωριού, πήγε στο σπίτι του, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.
Οι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, και σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» του Νίκολιτς στον απογοητευτικό Λιούμπισιτς
14:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ
14:51 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διπλό ραντεβού με τον Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
14:39 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Τέμπη: Οι όροι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους πληγέντες
14:29 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Barcelona Flamenco Ballet: Για πρώτη φορά στη χώρα μας με την Κάρμεν
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας
13:55 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων
13:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ