Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη (03/9) το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι του δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στην θέση «Κασιουρέικα».
Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και οχήματα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ενώ συνδράμει και πυροσβεστικό ελικόπτερο.
Ο δήμαρχος της περιοχής Παναγιώτης Νάνος μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
