Πυροσβεστική: 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις πυρκαγιές στην επικράτεια.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), έως τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (4/9), εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 42 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη εννέα.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο «πράσινο» οι δείκτες στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον S&P 500
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Βγαίνουν στους δρόμους οι αγροτοκτηνοτρόφοι
23:23 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
06:32 ∙ LIFESTYLE