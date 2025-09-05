Ράλλυ Ακρόπολις: Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα - Ποιες ώρες υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα (05/09) στην Αθήνα για το Ράλλυ Ακρόπολις.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις», ανακοινώθηκαν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας οχημάτων για την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 08.00 έως τις 11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.