Στη Θεσσαλονίκη το υπερσύγχρονο σκάφος του λιμενικού «Μαρίνος Ζαμπάτης» - Επισκέψιμο για το κοινό

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το καμάρι του Λιμενικού Σώματος το σκάφος «900 Μαρίνος Ζαμπάτης», προκειμένου να συμμετέχει στο εορταστικό κλίμα της πόλης στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Το υπερσύγχρονο σκάφος θα βρίσκεται στη νέα Παραλία στο ύψος του αγάλματος του Μ.Αλεξάνδρου και θα είναι επισκέψιμο για το κοινό.

Οι ώρες επισκέψεων:

Σάββατο 06/09/2025 11:00-13:30 & 18:30-22:00

11:00-13:30 & 18:30-22:00 Κυριακή 07/09/2025 11:00-13:30 & 18:30-22:00

11:00-13:30 & 18:30-22:00 Δευτέρα 08/09/2025 11:00-13:30 & 18:00-21:00

Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα τους σκάφους θα αναλάβουν να ξεναγήσουν το κοινό και να το ενημερώσουν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου και την αποστολή του.

