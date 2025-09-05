Ρόδος: Απάτες από Ρομά που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Στα χέρια της ΕΛΑΣ 19χρονος

Μια υπόθεση που προκάλεσε ανησυχία στη ροδιακή κοινωνία εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 19 και 27 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες σειράς απατών που σημειώθηκαν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2025 με στόχο γυναίκες. Οι δράστες εμφανίζονταν τηλεφωνικά ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, προβάλλοντας ένα σενάριο περί «υπερφόρτωσης του δικτύου» και οδηγώντας τα θύματά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα από τα σπίτια τους. Ο νεότερος εξ αυτών συνελήφθη, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Ο τρόπος δράσης

Οι δύο νεαροί προσέγγιζαν τηλεφωνικά ανυποψίαστες γυναίκες, συστηνόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Υποστήριζαν ότι δήθεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος υπερφόρτωσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, με αποτέλεσμα πιθανή πρόκληση βλάβης ή ακόμη και πυρκαγιάς. Μέσα από αυτή την ψευδή δικαιολογία, τις έπειθαν να συγκεντρώσουν τα κοσμήματα και τα τιμαλφή τους ώστε να τα προστατεύσουν από «πιθανή καταστροφή».

Παρέδιδαν στα θύματα οδηγίες ώστε τα κοσμήματα να τοποθετηθούν σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλουν από το σπίτι, μια μέθοδο που παρουσίαζαν ως δήθεν ασφαλή. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σε δύο ακόμη έγιναν αντιληπτοί από τις γυναίκες και τράπηκαν σε φυγή.

Η εξιχνίαση

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο δραστών. Ο νεότερος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος καταζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έξι περιπτώσεις απάτης, τέσσερις τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα.

Η δράση τους εκτυλίχθηκε μέσα σε μόλις δύο ημέρες, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και τον σχεδιασμό των ενεργειών τους. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις, τόσο στη Ρόδο όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα σχήματα εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την ανησυχία των πολιτών, χρησιμοποιώντας πειστικά σενάρια που βασίζονται σε φορείς καθημερινής ζωής, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και να διασταυρώνουν πάντοτε τις πληροφορίες πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι αρχές τονίζουν ότι τέτοιου είδους απάτες στοχεύουν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα ή ευάλωτα άτομα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Τερματίστηκε άμεσα, από τη Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η δράση συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες και διέπραττε κλοπές στη Ρόδο το τελευταίο διήμερο.

Όπως διακριβώθηκε η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον τρία μέλη τα οποία λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους και συγκριμένη μεθοδολογία.

Το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης καλούσε τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες, υποδυόμενο υπάλληλο διαχείρισης δικτύου ηλεκτρικής ενεργείας και με το πρόσχημα της προστασίας των χρημάτων-χρυσαφικών, που διατηρούσαν μέσα στο σπίτι τους, από ενδεχόμενη έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω υψηλής τάσης, τους έπειθαν να τα εναποθέσουν σε εξωτερικούς – αύλειους χώρους, απ’ όπου τα αφαιρούσαν οι συνεργοί του.

Για το χειρισμό της υπόθεσης και την εξάρθρωση της συμμορίας, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν έπειτα από επισταμένη διερεύνηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων να ταυτοποιήσουν πλήρως δύο από τους δράστες και να εντοπίσουν τον έναν από αυτούς.

Πρόκειται για έναν 19χρονο ημεδαπό που συνελήφθη και έναν 27χρονο ημεδαπό ο οποίος αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις απάτης και κλοπής, από τις οποίες τρεις τετελεσμένες και τρεις σε απόπειρα που διέπραξαν οι δράστες στις 03 και 04 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 19χρονος, ως μέσο διευκόλυνσης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται ως προς τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών».

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

