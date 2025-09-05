Στα «χέρια» του Αρείου Πάγου η υπόθεση Τσιχλάκη - Νέα εξέλιξη στη δίκη

Η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε χθες (4/9) αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, δίνοντας νέα τροπή στη δικαστική διαμάχη που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η αίτηση στρέφεται κατά της πρόσφατης απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων, το οποίο με ψήφους των ενόρκων (4 υπέρ έναντι 3 δικαστών) επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών στον Κώστα Λεμενιτάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις δικαστές της σύνθεσης είχαν εκφράσει αντίθετη άποψη, προτείνοντας ισόβια κάθειρξη, γεγονός που αναδεικνύει τις έντονες αντιθέσεις και τη βαρύτητα της υπόθεσης.

Η οικογένεια της Έφης Τσιχλάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εξέλιξη αυτή. Όπως τονίζεται, η πρωτοβουλία για την αίτηση αναίρεσης ανήκει αποκλειστικά στην Εισαγγελέα Εφετών, η οποία έδρασε αυτόνομα, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και τη δικαστική της συνείδηση.

Η συνέχεια πλέον θα δοθεί στον Άρειο Πάγο, όπου θα κριθεί εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί εκ νέου σε δικαστική αίθουσα, γράφοντας ακόμα ένα κεφάλαιο σε μια δίκη που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ερωτήματα και αντιδράσεις στην κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης