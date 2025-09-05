Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα

Η Athens Flying Week επέστρεψε πιο δυναμική από ποτέ, συγκεντρώνοντας κορυφαία μαχητικά από Ελλάδα και εξωτερικό

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα
Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή ξεκίνησε και η Αεροπορική Βάση της Τανάγρας φιλοξένησε το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου την Athens Flying Week. Η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου επέστρεψε πιο δυνατή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε χιλιάδες θεατές.

Δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη, αλλά και τουλάχιστον 16 διεθνείς συμμετοχές, γέμισαν τον ουρανό με εντυπωσιακούς ελιγμούς και εναέριες επιδείξεις. Η διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός φιλοξένησε τόσο τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα και ελικόπτερα, όσο και ιστορικούς «ιπτάμενους θρύλους», αναβιώνοντας μνήμες και τιμώντας την ιστορία της αεροπορίας.

AFW

Ελικόπτερο Apache



Το Newsbomb.gr είχε πρόσβαση στις προετοιμασίες και μίλησε με πρωταγωνιστές του θεάματος.

Δείτε το βίντεο:

Οι Έλληνες πιλότοι στα Rafale

Ο Υποσμηναγός ιπτάμενος Rafale, Αναστάσιος Θεμέλης, εξήγησε τι θα δουν οι θεατές: «Αυτό το show δεν είναι κάποια στιγμή η εκπαίδευση. Ουσιαστικά ο κόσμος θα δει αυτά που εκπαιδευόμαστε και κάνουμε σε καθημερινή βάση. Είναι προσαρμοσμένα για τα δεδομένα του, για να είναι και πιο προσιτά στον κόσμο να φαίνονται και να τα καταλαβαίνει, αλλά μέσω του σόου ουσιαστικά εμείς θέλουμε να δείξουμε το πλήθος των δυνατοτήτων μας και αυτά για τα οποία εκπαιδευόμαστε καθημερινώς».

Rafale

Rafale στον ουρανό της Τανάγρας



Η ματιά του διοργανωτή

Ο διοργανωτής της Athens Flying Week, Παναγιώτης Ποδηματάς, στάθηκε στη διεθνή διάσταση της εκδήλωσης: «Πάρα πολλές διεθνείς συμμετοχές και βέβαια έχουμε την Πολεμική μας Αεροπορία με την εθνική ομάδα, που θα έλεγα αποτελείται από το ΖΕΥΣ, το Δαίδαλο και τα F-4 Phantom. Όπου πηγαίνουν αυτές οι ομάδες, πραγματικά δημιουργούν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και βραβεύονται».

preview-4.jpg

Αεροσκάφος Mirage

Ο Γάλλος πιλότος επιδείξεων

Ο Γάλλος πιλότος επιδείξεων Millous, περιέγραψε το δικό του συναίσθημα από την πτήση: «Είναι η δουλειά μου, οπότε είμαι πραγματικά καλός στο αεροσκάφος μου. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος. Πρέπει να κάνω τη δουλειά. Γι’ αυτό χρειάζεται να έχω βασικά σημεία, αλλά πρέπει επίσης να έχω και κάποια ευχαρίστηση – και έχω ευχαρίστηση όταν πετάω φυσικά. Δεν θα το έκανα αν δεν με ευχαριστούσε. Αλλά είναι πραγματικά δέκα λεπτά έντονης συγκέντρωσης. Πρέπει να είμαι απολύτως συγκεντρωμένος για να εκτελέσω την πτήση».

preview-5.jpg

Ελικόπτερο Apache στον ουρανό της Τανάγρας



Οι Ειδικές Δυνάμεις στον αέρα

Για τη συμμετοχή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, μίλησε ο Αντισυνταγματάρχης Πεζικού και εκπρόσωπος Τύπου, ΆγγοςΔημήτριος: «Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ με μεγάλη χαρά και φέτος συμμετέχει στην Athens Flying Week, παρουσιάζοντας ένα μικρό κλάσμα των δυνατοτήτων της στο πλαίσιο επιχειρησιακών τακτικών σεναρίων, όπως άλμα ελεύθερης πτώσης, εναέρια μεταφορά οχήματος, εκκένωση ομήρου και τραυματιών, καθώς και διείσδυση και απαγκίστρωση ομάδων με ελικόπτερα ειδικών επιχειρήσεων. Μέσα από τέτοιου είδους ρεαλιστικές δράσεις αναδεικνύεται η υψηλή ετοιμότητα, η άρτια εκπαίδευση, καθώς και η δυνατότητα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων να ενεργούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».

Apache

Ελικόπτερο Apache



Ο φωτογραφικός μας φακός δεν απαθανάτισε μόνο τα «γεράκια» της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και τα... πραγματικά γεράκια που πετούσαν χαμηλά, σαν να ήθελαν κι αυτά να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή των αιθέρων.

ΓΕΡΑΚΙ

Μία εκδήλωση με «πρωταγωνιστές» τα μαχητικά από Ελλάδα και εξωτερικό

Στην πρώτη γραμμή της Athens Flying Week 2025 βρέθηκαν τα γαλλικά Rafale με το Rafale SoloDisplay να επιστρέφει στην Τανάγρα με ανανεωμένο πρόγραμμα που κόβει την ανάσα, το γερμανικό Eurofighter Typhoon της TaktLwG31 “Boelcke” που εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό, το εντυπωσιακό ιταλικό Tornado και το AW139. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης τα αυστριακά Pilatus PC-7, τα PC-9 από τη Σλοβενία, αλλά και το Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Athens Flying Week

Δεν έλειψαν οι ακροβάτες των αιθέρων Phoenix Paramotor, ενώ από την Πολεμική Αεροπορία ξεχώρισαν τα Demo Teams, με το F-16 ΖΕΥΣ και το Τ-6 Δαίδαλος, πλαισιωμένα από F-16 Viper, Rafale, Mirage 2000-5, Μ-346 και τα ιστορικά F-4 Phantom. Στην Athens Flying Week συμμετείχαν ακόμη όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς και σενάρια με τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.

