Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στελεχών των σωμάτων ασφαλείας

Πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία την πλατεία Λευκού Πύργου πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη, συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα. Το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του μετά δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

«Δεν είμαι ένστολος. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας από ένστολο. Είμαι υπερήφανος που φόρεσε το εθνόσημο», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο πατέρας του Γιώργου Λυγγεριδη εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των ένστολων και τα αιτήματά τους.

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Με κόρνες, σφυρίχτρες, καπνογόνα πλακάτ, πανό και συνθήματα οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς, «ως μια γενναία αναγνώριση των κόπων και προσπαθειών τους» σύγχρονο εξοπλισμό με την αγορά τεχνικών μέσων, θεσμική θωράκιση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λευκού Πύργου, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Μέσω των οδών Νικολάου Γερμανού, Τσιμισκή, Βενιζέλου, αναμένεται να καταλήξουν στο ΥΜΑΘ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης εκπρόσωποι των Ενώσεων από κάθε σώμα ασφαλείας αναφέρθηκε στα αιτήματά που έχει η κάθε Υπηρεσία και εξαπέλυσαν βέλη κατά της κυβέρνησης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «θυμάται τα σώματα ασφαλείας όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν».

