Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στελεχών των σωμάτων ασφαλείας

Στην κινητοποίηση βρέθηκαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στελεχών των σωμάτων ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία την πλατεία Λευκού Πύργου πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη, συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα. Το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του μετά δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

«Δεν είμαι ένστολος. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας από ένστολο. Είμαι υπερήφανος που φόρεσε το εθνόσημο», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο πατέρας του Γιώργου Λυγγεριδη εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των ένστολων και τα αιτήματά τους.

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Με κόρνες, σφυρίχτρες, καπνογόνα πλακάτ, πανό και συνθήματα οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς, «ως μια γενναία αναγνώριση των κόπων και προσπαθειών τους» σύγχρονο εξοπλισμό με την αγορά τεχνικών μέσων, θεσμική θωράκιση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λευκού Πύργου, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Μέσω των οδών Νικολάου Γερμανού, Τσιμισκή, Βενιζέλου, αναμένεται να καταλήξουν στο ΥΜΑΘ.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης εκπρόσωποι των Ενώσεων από κάθε σώμα ασφαλείας αναφέρθηκε στα αιτήματά που έχει η κάθε Υπηρεσία και εξαπέλυσαν βέλη κατά της κυβέρνησης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «θυμάται τα σώματα ασφαλείας όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν».

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 4-0 (Ημίχρονο): Απίθανη Εθνική, τέσσερα γκολ και 20-1 τελικές!

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν ταυτόχρονα την Κυριακή σε δοκιμή του συστήματος συναγερμού

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Απάτες από Ρομά που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Στα χέρια της ΕΛΑΣ 19χρονος

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: H Α.Ι μπορεί να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση και οι μαθητές μας να επωφεληθούν

21:48LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 05/09/25: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χέρια» του Αρείου Πάγου η υπόθεση Τσιχλάκη - Νέα εξέλιξη στη δίκη

21:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Δόθηκε η εκκίνηση στο Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις κάτω από τον ιερό βράχο

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στελεχών των σωμάτων ασφαλείας

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Η βρετανική οικονομία οδεύει προς τον γκρεμό: Εφιάλτης επιστροφής στο ΔΝΤ;

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας «πλανήτης» πάνω στον οποίο ήδη «κατοικούμε»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ξεκινά «σύντομα» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέο βίντεο ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - 20 αιχμάλωτοι παραμένουν ζωντανοί

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 4-0 (Ημίχρονο): Απίθανη Εθνική, τέσσερα γκολ και 20-1 τελικές!

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν ταυτόχρονα την Κυριακή σε δοκιμή του συστήματος συναγερμού

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ