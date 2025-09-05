Κρήτη: Δικογραφία για το χάος και την ταλαιπωρία από τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ

Σε δικογραφία για το «χάος» που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, στον κόμβο του αεροδρομίου, με τις ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων σε περιφερειακούς αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, την απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών αλλά και τις εικόνες ντροπής με τους τουρίστες να περπατούν μέσα στην ζέστη, κρατώντας στα χέρια αποσκευές και μικρά παιδιά, προχωρά η ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι τη δικογραφία έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

