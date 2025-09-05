Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

Παρέα Εβραίων τουριστών ισχυρίστηκε ότι εκδιώχθηκε από το κατάστημα - «Απασφάλισαν» εξαιτίας αυτοκόλλητου υπέρ της Παλαιστίνης, δηλώνει το εστιατόριο

ΕΛΛΑΔΑ
Το εμβληματικό νησί των Κυκλάδων, η Νάξος, βρέθηκε στο επίκεντρο της ιδεολογικής διαμάχης για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα εξαιτίας περιστατικού με Εβραίους τουρίστες από τη Βρετανία στην ταβέρνα «Αξιώτισσα», με το κατάστημα εστιάσης να περνά πλέον στην νομική αντεπίθεση.

Το νήμα της ιστορίας ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα (25/08), όταν Εβραίοι τουρίστες κατήγγειλαν αντισημιτικό επεισόδιο στη ταβέρνα, με την ιστορία να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις έπειτα από δημοσίευμα της Daily Mail, η οποία αναδημοσίευσε και βίντεο του περιστατικού.

Η παρέα, που αποτελείτο από τρεις οικογένειες, ισχυρίστηκε ότι εκδιώχθηκε από την ταβέρνα με τον ιδιοκτήτη να τους αποκαλεί «δολοφόνους μωρών», ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι έμειναν έκπληκτοι από τις αντιδράσεις τόσο του προσωπικού όσο και άλλων πελατών.

Στην αντεπίθεση η «Αξιώτισσα»

Η γνωστή ταβέρνα δεν άφησε αναπάντητες τις καταγγελίες. Με μακρυσκελείς αναρτήσεις στο Facebook έριξε την ευθύνη για το περιστατικό σε γυναίκα του γκρουπ, η οποία έβγαλε ένα από τα δύο αυτοκόλλητα που είχαν τοποθετήσει σε τοίχους του καταστήματος και τα οποία εξέφραζαν τη στήριξή τους στην Παλαιστίνη και την κριτική τους στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα.

αξιώτισσα

Η αφίσα εντός του μαγαζιού γράφει «σταματήστε τη γενοκτονία», πάνω από μία σημαία της Παλαιστίνης.

Facebook

Όταν ερωτήθη η γυναίκα γιατί έβγαλε το αυτοκόλλητο, αυτή «απασφάλισε», τονίζει η ανάρτηση του καταστήματος, και άρχισε να φωνάζει ότι το εστιατόριο είναι «κατά των Εβραίων».

Το γκρουπ των Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο σηκώθηκε και έφυγε σηκώθηκαν και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν, και τότε κατεγράφη το γνωστό βίντεο της Daily Mail από το εξωτερικό χώρο του μαγαζιού.

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από αυτούς επέστρεψε στο εσωτερικό του καταστήματος και πλήρωσε.

Μηνύματα καταδίκης από κυβερνητικά στελέχη

Το περιστατικό σχολιάστηκε από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, της φιλοξενία, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους, της εθνικότητάς τους. Φαντάζομαι θυμάστε ποιοι το έκαναν αυτό στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συζητάμε. Η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει χθες αν θεωρήσει ότι αυτό εμπίπτει σε κάποιο αδίκημα. Κανείς δεν θέλει να βλέπει αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και αλλού στον κόσμο», δήλωσε για το περιστατικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Aισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλο τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Νομικά απαντά η «Αξιώτισσα»

Η «Αξιώτισσα» έγινε στόχος επιθέσεων και απειλών στα social media, καθώς και στις αξιολογήσεις του μαγαζιού, με το κατάστημα να βγαίνει στην αντεπίθεση μέσω του δικηγόρου του, για διάφορες αναρτήσεις που το στοχοποίησαν.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση των ιδιοκτητών της ταβέρνας, «απέναντι στην γνωστή εναντίον τους εκστρατεία συκοφαντιών, απειλών, ύβρεων, ρατσιστικών προκλήσεων, ταύτισης με ναζί και αντισημίτες και με χρήση ακόμα και ομολογημένα παραποιημένων εικόνων του καταστήματός τους».

Ο δικηγόρος σημειώνει ότι «αποδέχομαι την ανάθεση αυτή ως μια τιμητική συμβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής αξιοπρέπειας αγωνιζομένων ανθρώπων που δεν έχουν βλάψει η προσβάλει κανέναν και που η ποιότητα όσων προσφέρουν περιποιεί τιμή στη Νάξο και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Και θα την πραγματοποιήσω με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών».

Εξηγεί δε ότι αρχικά θα απευθυνθούν στην καθηγήτρια με την απαράδεκτη ανάρτηση, αλλά και στους υπουργούς που ζήτησαν διώξεις με τον αντιρατσιστικό νόμο, τονίζοντας ότι «χρέος όσων συναισθάνονται την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις είναι να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στην «Αξιώτισσα» για να απομονώσουν τους συκοφάντες».

