Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

Ένα επεισόδιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» στη Νάξο, όταν μια ομάδα 13 Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο ήρθε σε αντιπαράθεση με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Αφορμή ήταν αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ που βρίσκονταν στους τοίχους του καταστήματος, μεταξύ των οποίων και μηνύματα όπως «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των τουριστών, η ένταση ξεκίνησε όταν μία από τις έφηβες του γκρουπ διαπίστωσε τα μηνύματα και ζήτησε εξηγήσεις από τη σερβιτόρα. Η αντίδραση του προσωπικού ήταν να υπερασπιστεί την ύπαρξη των αυτοκόλλητων, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ζητώντας από την παρέα να αποχωρήσει άμεσα.

«Μας φώναζαν “Σιωνιστές”, μας χλεύαζαν και μας χειροκροτούσαν για να φύγουμε», δήλωσε συγκλονισμένη η 50χρονη Νίκολα Γκι, μέλος της ομάδας. «Ήταν σαν να φορούσαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τους τουρίστες, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μέχρι το πάρκινγκ του καταστήματος, όπου ο ιδιοκτήτης, μαζί με άλλους πελάτες, φώναζε κατηγορίες όπως ότι «σκοτώνουν μωρά» και «στηρίζουν γενοκτονία». Όπως καταγράφεται και σε βίντεο της παρέας, η διαμάχη κλιμακώθηκε, ενώ αρχικά οι τουρίστες δεν είχαν πληρώσει για το δείπνο τους.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας υπερασπίζονται τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι τα αυτοκόλλητα καταδικάζουν τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και το απαρτχάιντ που, όπως τονίζουν, επιβάλλεται στους Παλαιστίνιους. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους, η παρέα των Βρετανών προσπάθησε να αφαιρέσει ένα από τα αυτοκόλλητα και η σύγκρουση συνεχίστηκε στο πάρκινγκ, μέχρι που ένας από τους τουρίστες τελικά πλήρωσε το λογαριασμό.

Η απάντηση των ιδιοκτητών

Οι ιδιοκτήτες της «Αξιώτισσας» προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση μέσω του νομικού τους εκπροσώπου, τονίζοντας ότι θα εξαντλήσουν κάθε νομική δυνατότητα για να σταματήσουν τις προσβολές και τις συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος τους. Στην ανακοίνωση γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται να κινηθούν νομικά απέναντι σε κριτικές που είναι καλόπιστες και βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, ενώ καλούν συγκεκριμένα άτομα και ιστοσελίδες να αφαιρέσουν παραποιημένες εικόνες που συκοφαντούν το κατάστημα.

Η νομική εκπροσώπηση αφορά και την προστασία της προσωπικής ζωής και της ασφάλειας της οικογένειας των ιδιοκτητών, μετά από δεκάδες απειλητικά μηνύματα και τηλεφωνήματα που δέχτηκαν από την Πέμπτη, μετά τη δημοσίευση του περιστατικού στη βρετανική Daily Mail. Οι ιδιοκτήτες επισημαίνουν ότι η εκστρατεία εναντίον τους περιλαμβάνει συκοφαντίες, ύβρεις και ρατσιστικές επιθέσεις, καθώς και αναφορές που τους ταυτίζουν με ναζιστικά σύμβολα, κάτι που θεωρούν ιδιαίτερα προσβλητικό και επικίνδυνο.

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου… Για αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα», υπογραμμίζει η επιχείρηση. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε! Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία. Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον Νετανιάχου και τον υπουργό πολέμου του Ισραήλ Γίοαβ Γκάλαντ όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα. Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει… Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε», αναφέρει η ανάρτηση της ταβέρνας.

Τι αναφέρουν οι τουρίστες

Από τη μία πλευρά, η παρέα των τουριστών υποστηρίζει ότι υπέστη δημόσιο εξευτελισμό, έντονο χλευασμό και απειλές κατά της ασφάλειάς τους, ενώ η εμπειρία τους από την επίσκεψη στην ταβέρνα μετατράπηκε σε ένα τραυματικό επεισόδιο. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες τονίζουν ότι υπερασπίζονται τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και τον χώρο τους απέναντι σε προκλητικές ενέργειες από τους πελάτες, ενώ καλούν σε στήριξη όσους θέλουν να σταματήσουν τις συκοφαντίες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας έκφρασης, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στον τουριστικό χώρο και την ανάγκη για νομική προστασία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους απέναντι σε στοχευμένες επιθέσεις.

Το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των Αρχών, των μέσων ενημέρωσης και της κοινής γνώμης, προκαλώντας αντιπαραθέσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.