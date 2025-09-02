Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των τουριστών, η ένταση ξεκίνησε όταν μία από τις έφηβες του γκρουπ διαπίστωσε αντισημιτικά μηνύματα και ζήτησε εξηγήσεις από τη σερβιτόρα

Newsbomb

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα επεισόδιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» στη Νάξο, όταν μια ομάδα 13 Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο ήρθε σε αντιπαράθεση με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Αφορμή ήταν αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ που βρίσκονταν στους τοίχους του καταστήματος, μεταξύ των οποίων και μηνύματα όπως «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των τουριστών, η ένταση ξεκίνησε όταν μία από τις έφηβες του γκρουπ διαπίστωσε τα μηνύματα και ζήτησε εξηγήσεις από τη σερβιτόρα. Η αντίδραση του προσωπικού ήταν να υπερασπιστεί την ύπαρξη των αυτοκόλλητων, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ζητώντας από την παρέα να αποχωρήσει άμεσα.

«Μας φώναζαν “Σιωνιστές”, μας χλεύαζαν και μας χειροκροτούσαν για να φύγουμε», δήλωσε συγκλονισμένη η 50χρονη Νίκολα Γκι, μέλος της ομάδας. «Ήταν σαν να φορούσαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τους τουρίστες, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μέχρι το πάρκινγκ του καταστήματος, όπου ο ιδιοκτήτης, μαζί με άλλους πελάτες, φώναζε κατηγορίες όπως ότι «σκοτώνουν μωρά» και «στηρίζουν γενοκτονία». Όπως καταγράφεται και σε βίντεο της παρέας, η διαμάχη κλιμακώθηκε, ενώ αρχικά οι τουρίστες δεν είχαν πληρώσει για το δείπνο τους.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας υπερασπίζονται τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι τα αυτοκόλλητα καταδικάζουν τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και το απαρτχάιντ που, όπως τονίζουν, επιβάλλεται στους Παλαιστίνιους. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους, η παρέα των Βρετανών προσπάθησε να αφαιρέσει ένα από τα αυτοκόλλητα και η σύγκρουση συνεχίστηκε στο πάρκινγκ, μέχρι που ένας από τους τουρίστες τελικά πλήρωσε το λογαριασμό.

Η απάντηση των ιδιοκτητών

Οι ιδιοκτήτες της «Αξιώτισσας» προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση μέσω του νομικού τους εκπροσώπου, τονίζοντας ότι θα εξαντλήσουν κάθε νομική δυνατότητα για να σταματήσουν τις προσβολές και τις συκοφαντικές αναρτήσεις σε βάρος τους. Στην ανακοίνωση γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται να κινηθούν νομικά απέναντι σε κριτικές που είναι καλόπιστες και βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, ενώ καλούν συγκεκριμένα άτομα και ιστοσελίδες να αφαιρέσουν παραποιημένες εικόνες που συκοφαντούν το κατάστημα.

Η νομική εκπροσώπηση αφορά και την προστασία της προσωπικής ζωής και της ασφάλειας της οικογένειας των ιδιοκτητών, μετά από δεκάδες απειλητικά μηνύματα και τηλεφωνήματα που δέχτηκαν από την Πέμπτη, μετά τη δημοσίευση του περιστατικού στη βρετανική Daily Mail. Οι ιδιοκτήτες επισημαίνουν ότι η εκστρατεία εναντίον τους περιλαμβάνει συκοφαντίες, ύβρεις και ρατσιστικές επιθέσεις, καθώς και αναφορές που τους ταυτίζουν με ναζιστικά σύμβολα, κάτι που θεωρούν ιδιαίτερα προσβλητικό και επικίνδυνο.

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου… Για αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα», υπογραμμίζει η επιχείρηση. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε! Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία. Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον Νετανιάχου και τον υπουργό πολέμου του Ισραήλ Γίοαβ Γκάλαντ όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα. Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει… Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε», αναφέρει η ανάρτηση της ταβέρνας.

fb-post-taverna.jpg

Τι αναφέρουν οι τουρίστες

Από τη μία πλευρά, η παρέα των τουριστών υποστηρίζει ότι υπέστη δημόσιο εξευτελισμό, έντονο χλευασμό και απειλές κατά της ασφάλειάς τους, ενώ η εμπειρία τους από την επίσκεψη στην ταβέρνα μετατράπηκε σε ένα τραυματικό επεισόδιο. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες τονίζουν ότι υπερασπίζονται τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και τον χώρο τους απέναντι σε προκλητικές ενέργειες από τους πελάτες, ενώ καλούν σε στήριξη όσους θέλουν να σταματήσουν τις συκοφαντίες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας έκφρασης, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στον τουριστικό χώρο και την ανάγκη για νομική προστασία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους απέναντι σε στοχευμένες επιθέσεις.

Το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των Αρχών, των μέσων ενημέρωσης και της κοινής γνώμης, προκαλώντας αντιπαραθέσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

11:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στους μαθητές των Δημοτικών

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

11:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 45χρονο - Διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυνηγός των τυραννόσαυρων: Ο υπερ-κροκόδειλος που κυριαρχούσε στον πλανήτη

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού: Συνελήφθη ύποπτος - Τον είδαν να κινείται κοντά στο σημείο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαμόγελα για Πούτιν και Σι στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας άντεξαν στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Transit γράφει (ξανά) ιστορία στο Nürburgring

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια στην Παναχαϊκή λόγω φωτιάς

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού - Ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Με το ειδικό τρένο του ταξιδεύει για Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Γιατί δεν «πέταξε»

10:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το πρώτο βραβείο F1® Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στο Ολλανδικό Grand Prix

10:25LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Ξεσήκωσε τη Μύκονο - «Όλα τα τραγούδια μου είναι "παιδιά" μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

10:19WHAT THE FACT

Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:34LIFESTYLE

Dwayne Johnson: Η εντυπωσιακή αλλαγή του «Βράχου» έγινε viral στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ