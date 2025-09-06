Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

Οι κακοποιοί έχουν αποθρασυνθεί εντελώς καθώς δεν διστάζουν πλέον να προβούν σε παράνομες ενέργειες ακόμη και μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, αδιαφορώντας για του περαστικούς.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star και προβλήθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού είχαν χαρακτηριστικές. Δύο άτομα μέρα μεσημέρι δίπλα από την πλατεία Ομονοίας σκαρφάλωσαν σε ταράτσα κτηρίου και ξήλωσαν την εξωτερική μονάδα κλιματιστικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, στην οδό Σατωβριάνδου κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας. Οι δράστες αφού ξήλωσαν την εξωτερική μονάδα κλιματιστικού από τον τοίχο του κτηρίου, προσπαθούν να το μεταφέρουν.

Οι δύο δράστες κάποια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι η κάμερα κατέγραφε την κλοπή καρέ καρέ και έσπευσαν να τραπούν σε φυγή πηδώντας την περίφραξη. Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, είχαν τοποθετήσει μέσα από την περίφραξη διπλανού κτιρίου μια σκάλα για να μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν με ευκολία και να κλέβουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα κλοπιμαία καταλήγουν σε παλιατζήδες και την παράνομη αγορά χαλκού.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγα 24ωρα, στην πλατεία Κάνιγγος, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος είχε μπει σε κτίριο και είχε αρπάξει χαλκοσωλήνες.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

