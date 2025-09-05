Λαμία: Προφυλακίζονται οι νεαροί που απήγαγαν και λήστεψαν 30χρονο

Στο άκουσμα της απόφασης της προσωρινής κράτησης, συγγενείς των δραστών ξέσπασαν σε φωνές και κλάματα

Newsbomb

Λαμία: Προφυλακίζονται οι νεαροί που απήγαγαν και λήστεψαν 30χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προφυλακιστέοι μέχρι να φτάσει η υπόθεση τους στο ακροατήριο, κρίθηκαν οι δύο νεαροί 25 ετών, δράστες της απαγωγής τύπου «tiger» ενός 30χρονου στη Λαμία, τον οποίο λήστεψαν αποσπώντας μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του 6.300 ευρώ.

Η απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα ήταν ομόφωνη και αναμενόμενη καθώς απολογήθηκαν για τις ανωτέρω κακουργηματικές πράξεις, καθώς και για τις πράξεις της απάτης μέσω υπολογιστή, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Στο άκουσμα της απόφασης της προσωρινής κράτησης, συγγενείς των δραστών ξέσπασαν σε φωνές και κλάματα και στο σημείο προσέτρεξαν αρκετά πληρώματα της αστυνομίας.

Δείτε τι είπε στην κάμερα του LamiaReport η συνήγορος του ενός εκ των δραστών Αργυρώ Καραφέρη (ο έτερος δράστης έχει δικηγόρο την Γεωργία Μαζιώτη).

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό της υπόθεσης

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λαμίας, καθώς δεν ήταν μια απλή ληστεία, με το θύμα να βρίσκεται στα χέρια των δραστών για έξι περίπου ώρες και να απειλείται με μαχαίρι και πιστόλι!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι νεαροί δράστες ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (31/8) έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, είχαν στήσει καρτέρι στο 30χρονο θύμα τους έξω από το σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας.

Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αρχικά άρπαξαν το κινητό και το πορτοφόλι του και στη συνεχεία τον επιβίβασαν στο όχημά του, οδηγώντας τον σε ΑΤΜ όπου με τη χρήση μιας εκ των τριών χρεωστικών καρτών που διέθετε του αφαίρεσαν το ποσό των 4.000 ευρώ.

Νωρίτερα τον είχαν οδηγήσει σε απόμερη τοποθεσία στο παλιό γήπεδο του Κάστρου Λαμίας, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, του είχαν αποσπάσει τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η παράνομη δράση τους συνεχίστηκε και σε ΑΤΜ σε διπλανή Κοινότητα όπου λόγω του τραπεζικού συστήματος ασφαλείας δεν μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν συναλλαγή. Δεν το έβαλαν κάτω όμως και αφού τον ανάγκασαν να ανοίξει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, τους μετέφερε εκεί το ποσό των 2.300 ευρώ, το οποίο και εκταμίευσαν από άλλο ΑΤΜ. Μάλιστα όλες αυτές οι μετακινήσεις γινόντουσαν με το όχημα του 30χρονου τον οποίο και απειλούσαν όλο αυτό το διάστημα με το πιστόλι και το μαχαίρι.

Σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρας αυτού, ένα ρόπαλο, με προσαρτημένα καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Πηγή: lamiareport.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - «Έκλεισαν» τον ΒΟΑΚ και στον κόμβο αεροδρομίου

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

16:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Λυκόφως»: Για πρώτη φορά οι ταινίες του franchise προβάλλονται δωρεάν στο YouTube

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Προφυλακίζονται οι νεαροί που απήγαγαν και λήστεψαν 30χρονο

16:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή για το Loyalty του CLUB 1908 με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές

16:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;»: H προσπέραση του τρόμου στην Κρήτη που -ευτυχώς- δεν έγινε ποτέ!

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:07ΚΥΠΡΟΣ

Επιμένει η Κύπρος για το καλώδιο: Η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξαρτάται από τον ΑΔΜΗΕ - Είναι στρατηγικής σημασίας

15:50ΥΓΕΙΑ

Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Ανασκόπηση των έργων του υπουργείου Πολιτισμού στη Χαλκιδική

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν τα αιτήματα για τον εκτός έδρας αγώνα με Γιουνγκ Μπόις

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Η «κατάρα του Ράμσεϊ χτύπησε ξανά - Έβαλε γκολ, πέθανε ο Αρμάνι!

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι 21 ώρες που «πάγωσαν» τον κόσμο - Η μέρα που ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» αιματοκύλησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Υπογράφηκε σύμβαση ύψους 1,39 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Φεστιβάλ Δημητρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός εντόπισε δύο μωρά στον δρόμο μόνα τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

15:50ΥΓΕΙΑ

Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιώτης δολοφονήθηκε - Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι 21 ώρες που «πάγωσαν» τον κόσμο - Η μέρα που ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» αιματοκύλησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

16:07ΚΥΠΡΟΣ

Επιμένει η Κύπρος για το καλώδιο: Η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξαρτάται από τον ΑΔΜΗΕ - Είναι στρατηγικής σημασίας

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Η «κατάρα του Ράμσεϊ χτύπησε ξανά - Έβαλε γκολ, πέθανε ο Αρμάνι!

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ