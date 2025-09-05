Λαμία: Προφυλακίζονται οι νεαροί που απήγαγαν και λήστεψαν 30χρονο

Προφυλακιστέοι μέχρι να φτάσει η υπόθεση τους στο ακροατήριο, κρίθηκαν οι δύο νεαροί 25 ετών, δράστες της απαγωγής τύπου «tiger» ενός 30χρονου στη Λαμία, τον οποίο λήστεψαν αποσπώντας μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του 6.300 ευρώ.

Η απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα ήταν ομόφωνη και αναμενόμενη καθώς απολογήθηκαν για τις ανωτέρω κακουργηματικές πράξεις, καθώς και για τις πράξεις της απάτης μέσω υπολογιστή, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Στο άκουσμα της απόφασης της προσωρινής κράτησης, συγγενείς των δραστών ξέσπασαν σε φωνές και κλάματα και στο σημείο προσέτρεξαν αρκετά πληρώματα της αστυνομίας.

Δείτε τι είπε στην κάμερα του LamiaReport η συνήγορος του ενός εκ των δραστών Αργυρώ Καραφέρη (ο έτερος δράστης έχει δικηγόρο την Γεωργία Μαζιώτη).

Το χρονικό της υπόθεσης

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λαμίας, καθώς δεν ήταν μια απλή ληστεία, με το θύμα να βρίσκεται στα χέρια των δραστών για έξι περίπου ώρες και να απειλείται με μαχαίρι και πιστόλι!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι νεαροί δράστες ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (31/8) έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, είχαν στήσει καρτέρι στο 30χρονο θύμα τους έξω από το σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας.

Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αρχικά άρπαξαν το κινητό και το πορτοφόλι του και στη συνεχεία τον επιβίβασαν στο όχημά του, οδηγώντας τον σε ΑΤΜ όπου με τη χρήση μιας εκ των τριών χρεωστικών καρτών που διέθετε του αφαίρεσαν το ποσό των 4.000 ευρώ.

Νωρίτερα τον είχαν οδηγήσει σε απόμερη τοποθεσία στο παλιό γήπεδο του Κάστρου Λαμίας, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, του είχαν αποσπάσει τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η παράνομη δράση τους συνεχίστηκε και σε ΑΤΜ σε διπλανή Κοινότητα όπου λόγω του τραπεζικού συστήματος ασφαλείας δεν μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν συναλλαγή. Δεν το έβαλαν κάτω όμως και αφού τον ανάγκασαν να ανοίξει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, τους μετέφερε εκεί το ποσό των 2.300 ευρώ, το οποίο και εκταμίευσαν από άλλο ΑΤΜ. Μάλιστα όλες αυτές οι μετακινήσεις γινόντουσαν με το όχημα του 30χρονου τον οποίο και απειλούσαν όλο αυτό το διάστημα με το πιστόλι και το μαχαίρι.

Σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρας αυτού, ένα ρόπαλο, με προσαρτημένα καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Πηγή: lamiareport.gr