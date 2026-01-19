Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Sold out ο «τελικός» των «ερυθρόλευκων» για το Champions League
Ο Ολυμπιακός δίνει ματς για την ευρωπαϊκή επιβίωση του κόντρα στη Λεβερκούζεν, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ άουτ ματς και σε αυτή τους την προσπάθεια θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου τους.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια της αναμέτρησης, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out το απόγευμα της Δευτέρας (19/01).
Η ομάδα του Πειραιά σε περίπτωση νίκης θα φτάσει τους οκτώ βαθμούς, κάτι που θα της επιτρέψει να πάει την τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ και να παίξει τα… ρέστα της κόντρα στον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου.
