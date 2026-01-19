Το «Zootopia 2» έγινε η πιο εμπορική animated ταινία όλων των εποχών του Χόλιγουντ

Το «Zootopia 2» είναι πλέον η ένατη πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών

Newsbomb

Το «Zootopia 2» έγινε η πιο εμπορική animated ταινία όλων των εποχών του Χόλιγουντ
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «Zootopia 2» (Ζωούπολη 2) έγινε η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών του Χόλιγουντ, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει 1,7 δισ. δολάρια στο box office, ξεπερνώντας το «Inside Out 2», το οποίο είχε έσοδα 1,69 δισ. δολάρια.

Το «Zootopia 2» είναι πλέον η ένατη πιο επιτυχημένη ταινία ακολουθώντας ταινίες όπως το «Avatar», ο «Τιτανικός», το «Avengers: Endgame» και το «Star Wars: The Force Awakens». Ωστόσο, παρόλο που το «Zootopia 2» έσπασε το ρεκόρ του Χόλιγουντ, σε παγκόσμιο επίπεδο animation, μόνο το κινεζικό Ne Zha 2 παραμένει ψηλότερα, με εισπράξεις 2,25 δισ. δολαρίων.

Από την πλευρά του ο Alan Bergman, συμπρόεδρος της Disney Entertainment, δήλωσε: «Αυτό το ορόσημο ανήκει κυρίως στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, των οποίων ο ενθουσιασμός το έκανε δυνατό. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για τους κινηματογραφιστές μας... Το Zootopia 2 είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους βοήθησαν να το πραγματοποιήσουμε».

Το «Zootopia 2» ακολουθεί την αστυνομικό-κουνέλι Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) η οποία ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την αλεπού-απατεώνα Nick Wilde (Jason Bateman) για να κυνηγήσουν έναν μυστηριώδη νέο κάτοικο της πόλης, το ερπετό Gary De'Snake (Ke Huy Quan).

Δείτε το τρέιλερ του «Zootopia 2»:

Οι ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών:

«Avatar» (2009) - 2,92 δισεκατομμύρια δολάρια

«Avengers:Endgame» (2019) - 2,79 δισεκατομμύρια δολάρια

«Avatar:The Way of Water» (2022) - 2,25 δισ. δολάρια

«Titanic» (1997) - 2,26 δισ. δολάρια

«Ne Zha 2» (2025) - 2,21 δισ. δολάρια

«Star Wars:The Force Awakens» (2015) - 2,07 δισ. δολάρια

«Avengers:Infinity War» (2018) 2,05 δισ. δολάρια

«Spider-Man:No Way Home» (2021) - 1,92 δισ. δολάρια

«Zootopia 2» (2025) - 1,70 δισ. δολάρια

«Inside Out 2» (2024) - 1,69 δισ. δολάρια

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

18:49LIFESTYLE

Το «Zootopia 2» έγινε η πιο εμπορική animated ταινία όλων των εποχών του Χόλιγουντ

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ουδέν σχόλιον» η απάντησή του για στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία

18:48TRAVEL

ΙΝΣΕΤΕ: Στις top 5 επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών η Ελλάδα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης: «Αλλάζει μορφή ο αγώνας» - Βίντεο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το τρένο μετά τη σύγκρουση

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και προσπάθησε να ξεφύγει από το μπλόκο της αστυνομίας

18:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα για Μεϊτέ, εκτός ο Κωνσταντέλιας

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σχεδιασμένη από καιρό και με λεπτομέρεια η φυγή της 16χρονης - «Έψαχνε δουλειά», λένε φίλες της Λόρας

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση – Αναζητείται τρίτο άτομο που ήρθε σε επαφή μαζί τους

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι κατά Daily Mail: Ξεκινάει η δίκη για την παράνομη συλλογή πληροφοριών

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με πήρε τηλέφωνο, είπε ότι θα τον σκότωνε», είπε ο αδελφός του δράστη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» με κρίσιμους αγώνες – Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης - « Ξέραμε πού πηγαίναμε», λέει τραυματισμένος ορειβάτης

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Συγκλονίζει μαρτυρία Ελληνίδας - «Ουρλιαχτά, αίμα και μετά σκοτάδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ένα χρόνο γάμου

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Ο Βασιλιάς Φελίπε εκφράζει την βαθιά του θλίψη από την Αθήνα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Τσιάρας: «Δεν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα. Ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σχεδιασμένη από καιρό και με λεπτομέρεια η φυγή της 16χρονης - «Έψαχνε δουλειά», λένε φίλες της Λόρας

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία κρατούμενου με μαχαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ