Το «Zootopia 2» έγινε η πιο εμπορική animated ταινία όλων των εποχών του Χόλιγουντ

Το «Zootopia 2» (Ζωούπολη 2) έγινε η πιο εμπορική ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών του Χόλιγουντ, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει 1,7 δισ. δολάρια στο box office, ξεπερνώντας το «Inside Out 2», το οποίο είχε έσοδα 1,69 δισ. δολάρια.

Το «Zootopia 2» είναι πλέον η ένατη πιο επιτυχημένη ταινία ακολουθώντας ταινίες όπως το «Avatar», ο «Τιτανικός», το «Avengers: Endgame» και το «Star Wars: The Force Awakens». Ωστόσο, παρόλο που το «Zootopia 2» έσπασε το ρεκόρ του Χόλιγουντ, σε παγκόσμιο επίπεδο animation, μόνο το κινεζικό Ne Zha 2 παραμένει ψηλότερα, με εισπράξεις 2,25 δισ. δολαρίων.

Από την πλευρά του ο Alan Bergman, συμπρόεδρος της Disney Entertainment, δήλωσε: «Αυτό το ορόσημο ανήκει κυρίως στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, των οποίων ο ενθουσιασμός το έκανε δυνατό. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για τους κινηματογραφιστές μας... Το Zootopia 2 είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους βοήθησαν να το πραγματοποιήσουμε».

Το «Zootopia 2» ακολουθεί την αστυνομικό-κουνέλι Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) η οποία ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την αλεπού-απατεώνα Nick Wilde (Jason Bateman) για να κυνηγήσουν έναν μυστηριώδη νέο κάτοικο της πόλης, το ερπετό Gary De'Snake (Ke Huy Quan).

Δείτε το τρέιλερ του «Zootopia 2»:

Οι ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών:

«Avatar» (2009) - 2,92 δισεκατομμύρια δολάρια

«Avengers:Endgame» (2019) - 2,79 δισεκατομμύρια δολάρια

«Avatar:The Way of Water» (2022) - 2,25 δισ. δολάρια

«Titanic» (1997) - 2,26 δισ. δολάρια

«Ne Zha 2» (2025) - 2,21 δισ. δολάρια

«Star Wars:The Force Awakens» (2015) - 2,07 δισ. δολάρια

«Avengers:Infinity War» (2018) 2,05 δισ. δολάρια

«Spider-Man:No Way Home» (2021) - 1,92 δισ. δολάρια

«Zootopia 2» (2025) - 1,70 δισ. δολάρια

«Inside Out 2» (2024) - 1,69 δισ. δολάρια