«Πάγωσαν» οι επιβάτες όταν είδαν τι κουβαλούσε πάνω του 55χρονος άνδρας

Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

Ένας άνδρας συνελήφθη στον προαστιακό να κουβαλάει επάνω του μπαλτά την ώρα που βρισκόταν μέσα σε βαγόνι τρένου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε τυχαίο έλεγχο στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων και εκτιμούν ότι είχε τα όπλα γαι εκφοβισμό.

Οι επιβάτες «πάγωσαν» όταν είδαν τι κουβαλούσε ο 55χρονος άνδρας που βρισκόταν δίπλα τους στο βαγόνι. Ο συλληφθείς είχε μπαλτά και μια λάμα από κοπίδι όπως φαίνεται στην αποκλειστική εικόνα που εξασφάλισε το Star.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων όπου και συνελήφθη.

Από την αρχή της εφαρμογής του σχεδίου «Αριάδνη» μέχρι σήμερα οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 700 προσαγωγές και συλλήψεις σε συνολικά 25.000 ελέγχους στα μέσα μεταφοράς.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

