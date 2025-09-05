Καματερό: Έκλεψαν κινητά από ανήλικους και τους «κάρφωσε» το στίγμα

Το στίγμα ενός κλεμμένου κινητού οδήγησε τα θύματά τους, τους γονείς τους και στη συνέχεια τους αστυνομικούς, κατευθείαν στην πόρτα της κατοικίας τους στην οδό Κωστή Παλαμά στο Καματερό.

Το απόγευμα της 4ης Αυγούστου , τέσσερις άνδρες επιτέθηκαν σε παρέα ανηλίκων 13 ετών. Με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν πέντε κινητά τηλέφωνα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μικρό χρηματικό ποσό, προτού τραπούν σε φυγή. Λίγα λεπτά μετά τη ληστεία οι ανήλικοι

Αντιλήφθηκαν ότι ένα από τα κινητά συνέχιζε να εκπέμπει στίγμα και έτσι το ακολούθησαν ειδοποιώντας τους γονείς του κι εκείνοι με τη σειρά τους την αστυνομία. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και ακινητοποίησαν δύο από αυτούς, 25 και 39 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν επιτόπου από τα θύματα.

Η αδερφή του δεύτερου παρέδωσε στους αστυνομικούς το κλεμμένο πατίνι. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο συνεργών.