Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (6/9) σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων στην Αγία Παρασκευή.

Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

