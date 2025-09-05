Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) για φωτιά που ξέσπασε στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά καίει στην περιοχή Πετρωτό, κοντά στον Δομοκό Φθιώτιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν είναι σε δύσβατο σημείο ενώ στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

