Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, καθώς ένας άνδρας ανέβηκε στον τρίτο όροφο και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι τον έπεισαν να κατέβει. Ο άνδρας, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες:

01 06 Πηγή: INTIME NEWS 02 06 Πηγή: INTIME NEWS 03 06 Πηγή: INTIME NEWS 04 06 Πηγή: INTIME NEWS 05 06 Πηγή: INTIME NEWS 06 06 Πηγή: INTIME NEWS

