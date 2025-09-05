Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ
Ο άνδρας πείστηκε από τους διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ και κατέβηκε
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, καθώς ένας άνδρας ανέβηκε στον τρίτο όροφο και απειλούσε να πέσει στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι τον έπεισαν να κατέβει. Ο άνδρας, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.
Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.
Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία
23:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ