Εύβοια: Φωτιά στο Βατήσι του δήμου Καρύστου
Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (5/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.
Όπως αναφέρουν το eviaonline.gr, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά στο χωριό Βατήσι του δήμου Καρύστου στη Εύβοια.
Στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τέταρτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται σήμερα στην κεντρική Εύβοια. Οι προηγούμενες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στα Βρυσάκια και οι άλλες δύο στο χωριό Σταυρός του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για τις οποίος προσήχθη ένας 35χρονος ως ύποπτος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη: Με τον Χαφτάρ συναντήθηκε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας
18:26 ∙ LIFESTYLE
Φάρμα: Πότε κάνει πρεμιέρα στο STAR
18:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Άνοιξαν μια τρύπα και ξέχασαν να την κλείσουν
18:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Ο παπάς που άφησε το πετραχήλι και έπιασε τη μπάλα
18:14 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ