Θεσσαλονίκη: Κλειστοί οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του μετρό

Με εντολή της Αστυνομίας, έπειτα από απειλή, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» στο Μετρό Θεσσαλονίκης και η κυκλοφορία μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.

